Perché nel referendum sulla Giustizia 2026 non serve il quorum e le differenze fra costituzionale e abrogativo

Il referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo, attirando molta attenzione. La consultazione riguarda modifiche costituzionali e abrogative, senza la necessità del quorum per essere valido. La data è vicina, e l’evento coinvolge cittadini chiamati a esprimersi su questioni legate al sistema giudiziario, con i dettagli sulla differenza tra voti costituzionali e abrogativi chiaramente specificati.

Roma, 20 marzo 2026 – Quello che probabilmente sarà l’appuntamento ‘politico’ più caldo dell’anno è alle porte: il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Le urne si apriranno per la più alta forma di democrazia diretta esistente nell’ordinamento italiano, una conferma o un vero e proprio freno d'emergenza che i cittadini possono azionare quando il Parlamento decide di riscrivere qualcuno (o più) degli articoli contenuti tra le leggi fondamentali dello Stato. Referendum, il tutorial di Meloni: "Per cambiare la giustizia serve il vostro Si'" (atex.dam.standard.Video -... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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