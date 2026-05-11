Almanacco | Martedì 12 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 12 maggio è il 132° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 233 giorni ancora da trascorrere prima del suo termine. Oggi si ricordano eventi storici, si celebrano alcuni compleanni e si festeggia un santo. L'almanacco di questa data fornisce anche un proverbio del giorno, offrendo uno spaccato delle tradizioni popolari legate a questa giornata.

Martedì 12 Maggio è il 132° giorno del calendario gregoriano. Mancano 233 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santi Nereo e AchilleoProverbio di MaggioAprile fa il fiore e maggio si ha il coloreISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1932 - Dieci settimane dopo il suo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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