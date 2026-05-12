Elettra Lamborghini ha recentemente condiviso sui social alcune immagini che mostrano il suo trasferimento dalle colline bolognesi a una località con vista sull’oceano. La cantante, nota per la sua presenza senza filtri, ha mostrato alcuni momenti della sua vita privata, senza specificare i motivi di questo cambiamento di ambientazione. Le foto sono state pubblicate sui suoi profili social, attirando l’attenzione dei follower.

Elettra Lamborghini è tra le artiste che si concedono meno filtri in fatto di vita privata. Classe 1994, sposata dal 2020 con il dj olandese Nick Leonardus Van de Wall – meglio conosciuto come Afrojack – divide la sua quotidianità tra tre case, ognuna in un Paese diverso e con un’anima completamente sua. Elettra Lamborghini, la casa sulle colline bolognesi. Iniziamo dall’Italia, perché è qui che ci sono le sue radici; sulle colline di Bologna, Elettra Lamborghini possiede una villa che difende con una certa gelosia, infatti sui social mostra pochi scorci della più riservata delle sue dimore. È una villa sviluppata su due livelli, nascosta nel verde, in cui le influenze prendono spunto dai tratti classici e altri più contemporanei.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - #acasadi Elettra Lamborghini, passa dalle colline bolognesi alla vista oceano

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