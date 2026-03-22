Va cacciata Canzonissima Elettra Lamborghini nei guai | Ma l’avete vista?
Elettra Lamborghini si trova al centro di una polemica dopo aver pronunciato la frase “Va cacciata” durante una puntata di Canzonissima, trasmessa di recente in prima serata. La cantante e personaggio televisivo ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, suscitando reazioni contrastanti sui social e tra gli spettatori. La trasmissione, tornata in onda dopo cinquant’anni, ha registrato un grande afflusso di telespettatori.
Il ritorno di Canzonissima dopo cinquant’anni di assenza è stato un evento televisivo capace di incollare milioni di italiani allo schermo. Sotto la guida elegante di Milly Carlucci, lo storico varietà della Rai ha cercato di far rivivere i fasti della “settimana della canzone”, mescolando sapientemente l’effetto nostalgia con le sonorità della musica contemporanea in una gara che promette scintille per sei settimane. >> Amici 25, Opi non le manda a dire dopo l’eliminazione La serata ha visto trionfare Fabrizio Moro, che ha convinto giuria e pubblico con una versione viscerale di “Il mio canto libero”. Il cantautore romano è riuscito a scalare la classifica, lasciando tutti gli altri concorrenti — da Enrico Ruggeri a Malika Ayane — a un sorprendente secondo posto a pari merito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Articoli correlati
Elettra Lamborghini a CanzonissimaRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...
Canzonissima, Elettra Lamborghini nel cast(Adnkronos) – Elettra Lamborghini sarà nel cast della nuova edizione di 'Canzonissima'.
Elettra Lamborghini ci mostra come canta!
Aggiornamenti e notizie su Elettra Lamborghini
Canzonissima parte con il botto, Elettra Lamborghini perde la pazienza con Milly Carlucci: Ancora?Momento acceso a Canzonissima: Elettra Lamborghini protesta per le troppe pubblicità e racconta una notte difficile tra malessere e insonnia. Basta un’interruzione di troppo e l’atmosfera si accende: ... msn.com
Canzonissima, Elettra Lamborghini sbotta con Milly Carlucci: Ma quante pubblicità ci sono?. Poi il racconto dell'ennesima notte insonneLa cantante, prossima conduttrice dell'Eurofestival porta una canzone degli 883 e racconta l'ennesima notte insonne ... today.it