Elettra Lamborghini | dalle notti insonni al marchio

Elettra Lamborghini, nota cantante, ha vissuto notti insonni durante il Festival di Sanremo. Il 3 marzo 2026 ha presentato una domanda per registrare il marchio Festini bilaterali, trasformando così un disagio personale in un’operazione di branding strategico. La sua iniziativa riguarda la tutela del marchio e si inserisce in un percorso legato alla sua immagine pubblica.

La cantante Elettra Lamborghini ha trasformato il disagio delle notti insonni vissute durante il Festival di Sanremo in un'operazione di branding strategico, depositando il 3 marzo 2026 una domanda per registrare il marchio Festini bilaterali. Questa iniziativa copre una gamma estesa di prodotti e servizi, spaziando dai cosmetici ai dispositivi elettronici, dimostrando come un episodio di stress notturno possa diventare un asset commerciale. La decisione arriva tre giorni dopo la conclusione dell'evento musicale, segnando un passaggio dalla sofferenza personale alla costruzione di un patrimonio intellettuale. L'espressione che definisce il caos sonoro della Riviera ligure nasce da una situazione reale di privazione del sonno, descritta pubblicamente dall'artista attraverso i canali social.