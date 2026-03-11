Va al lavoro completamente ubriaco e sviene davanti ai bambini | trovato a terra privo di sensi

Martedì 10 marzo, in un edificio scolastico di Bagolino, un uomo è stato trovato privo di sensi a terra davanti a dei bambini. È stato soccorso dai sanitari per intossicazione etilica e successivamente dai carabinieri intervenuti sul posto. L’uomo, visibilmente ubriaco, si era recato al lavoro in condizioni compromesse, portando alla necessità di un intervento di emergenza.

È stato soccorso per un'intossicazione etilica, in gergo sanitario. È il motivo per cui nella mattinata di martedì 10 marzo in un plesso scolastico a Bagolino (comune in provincia di Brescia) si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza, oltre che dei carabinieri di Salò.