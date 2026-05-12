Abruzzo | pubblicati i primi elenchi per i danni da Blue Tongue Virus

Sono stati resi pubblici i primi elenchi ufficiali dei beneficiari per i danni causati dal virus della Blue Tongue in Abruzzo. Le liste sono accessibili online e consentono alle aziende colpite di verificare la propria posizione. I fondi destinati alle aziende verranno distribuiti attraverso un procedimento che prevede l’erogazione diretta, seguendo le indicazioni fornite dagli enti competenti.

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? Domande chiave Dove si possono consultare gli elenchi ufficiali dei beneficiari?. Come verranno erogati concretamente i fondi per le aziende colpite?. Quali criteri hanno stabilito l'entità dei risarcimenti per gli allevatori?. Perché questo virus mette a rischio la sopravvivenza dei borghi montani?.? In Breve Elenchi consultabili sui portali della Regione Abruzzo e di FiRA.. Risarcimenti destinati agli allevatori ovini colpiti dal virus BTV nel 2025.. Erogazione fondi subordinata ai controlli della Finanziaria regionale.. Intervento mira a tutelare la pastorizia nelle aree interne e montane.. L’Abruzzo ha pubblicato gli elenchi provvisori dei contributi per le aziende zootecniche colpite dal Blue Tongue Virus nel 2025, con l’obiettivo di risarcire i danni subiti dagli allevatori ovini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo: pubblicati i primi elenchi per i danni da Blue Tongue Virus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blue Tongue, la Regione Emilia-Romagna conferma le vaccinazioni gratuite per gli oviniBologna, 18 marzo 2026 – La Regione Emilia-Romagna continuerà a sostenere anche nel 2026 l’acquisto dei vaccini contro la Blue Tongue per gli... Maturità 2026: gli elenchi regionali dei Presidenti saranno pubblicati domani 12 maggio. NOTA MinisteroGli Uffici scolastici regionali pubblicheranno domani 12 maggio gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 202526.