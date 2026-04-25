Il caso che riguarda gli arbitri in Serie A continua a tenere banco nel mondo del calcio italiano, con il Ministro dello Sport che ha espresso fermezza sulla questione. Attualmente, si attende l’esito delle verifiche condotte dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, mentre il ministro ha dichiarato che, qualora emergessero responsabilità, saranno adottate le misure necessarie. La vicenda coinvolge anche il nome di un ex arbitro di alto livello.

Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Che cosa bisogna aspettarsi in vista dell’estate Mercato Juventus: Kim resta un obiettivo forte per la difesa, ma il suo arrivo è legato alla partenza di questo big. Svelato lo scenario per l’estate! Mercato Roma, pieni poteri a Gasperini ora: le decisioni sui rinnovi e le cessioni in estate. Chi resta e chi parte Rowe incanta il Bologna e.la Premier League! Quanto vale oggi l’attaccante inglese, dentro alla sua ascesa in rossoblù Leao lascia il Milan? Osservatori del Manchester United a San Siro domenica, fissato il prezzo per la partenza del portoghese...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Abodi tuona sul caso arbitri in Serie A: «Aspetto informazioni dal Coni, se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze!»

Notizie correlate

Conferenza stampa Allegri: «Polemiche degli ultimi giorni? Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Sugli arbitri…»Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano.

Tump minaccia la Nato: “Se non ci aiuta nello Stretto di Hormuz, ci saranno conseguenze negative”“Se la Nato non contribuirà a difendere lo Stretto di Hormuz, potrebbe delinearsi un futuro “molto negativo”.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Pengwin contro la Fiorentina sul caso Kean, Da lui minacce e allusioni discriminatorie, doveva intervenire; Abodi tuona contro un ripescaggio Mondiale: Impossibile e inopportuno, ci si qualifica sul campo; Sambenedettese, Massi tuona: Inviata una diffida alla FIGC sul caso Ternana.

Abodi tuona sul caso arbitri in Serie A: «Aspetto informazioni dal Coni, se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze!»Abodi tuona sul caso arbitri in Serie A: «Se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze!». Le parole del Ministro dello Sport ... calcionews24.com

Caso FIGC, Abodi: Mi auguro ci siano le condizioni per un commissariamento in attesa delle nuove elezioniCresce l'ipotesi del commissariamento come fase di transizione per riformare il sistema calcio, in attesa delle nuove elezioni della Federazione Continua il dibattito sul futuro della FIGC, ... gianlucadimarzio.com