Ilaria Salis la notizia è appena arrivata | cosa succede e cosa rischia ora

È arrivata la notizia che il procedimento penale aperto contro l’europarlamentare in Ungheria è stato ufficialmente archiviato dal tribunale di Budapest. La conferma è stata ricevuta dalla stessa persona interessata, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali. La decisione chiude così un procedimento che coinvolgeva l’europarlamentare, senza indicare eventuali accuse o motivazioni.

Il procedimento penale che riguardava l’europarlamentare Ilaria Salis in Ungheria è stato archiviato dal tribunale di Budapest, secondo una comunicazione formale ricevuta dalla diretta interessata. La notifica, riferita da Salis, risale al 1° aprile e certifica la chiusura dell’iter avviato nel Paese, almeno allo stato attuale. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario e istituzionale complesso, segnato dal tema dell’ immunità parlamentare e dai rapporti tra giurisdizioni nazionali e organismi europei. Archiviazione del caso in Ungheria: la notifica del tribunale di Budapest. L’archiviazione è stata comunicata con un atto formale del tribunale di Budapest.🔗 Leggi su Tvzap.it

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