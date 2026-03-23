ordine dei giornalisti e associazione stampa umbra approvano i bilanci

La Scuola di giornalismo radiotelevisivo della Rai, a Perugia, ha ospitato l’annuale assemblea dell’ Associazione stampa umbra e dell’ Ordine dei giornalisti dell’Umbria che hanno approvato i loro bilanci, nonché dei gruppi di specializzazione Gus, Gruppo uffici stampa, e Ussi, Unione stampa sportiva. Collegata la segretaria nazionale della Federazione nazionale della stampa Alessandra Costante che ha sottolineato come "l’unitarietà non sia un valore formale ma reale e sostanziale", ribadendo "l’assoluta contrarietà del sindacato dei giornalisti alla svendita dei diritti e alla divisione della categoria tra giovani e anziani". La segretaria della Fnsi ha parlato dei due giorni di sciopero della categoria (il 27 marzo e il 16 aprile) nell’ambito nella vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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