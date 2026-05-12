AbbracCiAA la cultura a Ribera la consegna dei materiali in Caa
Domani presso l'Ipia di Ribera si terrà la consegna dei materiali comunicativi in Caa, realizzati nell’ambito del progetto Poc “Percorsi di orientamento”. L’iniziativa, intitolata “AbbracCiAA la cultura”, fa parte del modulo “Bussole Vitali Caa” promosso dall’istituto locale, che fa parte della rete di scuole dedicata alla comunicazione. La consegna avverrà nella sede dell’istituto e coinvolge direttamente le attività legate al progetto.
Domani, nella sede dell'Ipia di Ribera, saranno consegnati i materiali comunicativi in Caa realizzati nell'ambito del progetto Poc "Percorsi di orientamento" – Modulo "Bussole Vitali Caa", promosso dall'istituto "Francesco Crispi" di Ribera, parte della "Rete di Scuole per Comunicar".L'iniziativa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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