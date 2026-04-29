Elezioni a Ribera ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Riccardo Romano

A Ribera sono state presentate le candidature per le prossime elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio. La lista civica chiamata Società civile Ribera sostiene Riccardo Romano come candidato a sindaco. La presentazione delle candidature è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando l’avvio della campagna elettorale in vista del voto.

È stata ufficialmente presentata la lista civica Società civile Ribera a sostegno del candidato a sindaco di Riccardo Romano alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Esattamente come hanno già fatto anche gli altri aspiranti sindaci: Carmelo Pace, Eunice Palminteri e Maria Rosa Provenzano.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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