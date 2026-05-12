A Abbiategrasso, un uomo accusato di spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato dopo aver tentato di scappare a piedi lungo via Mazzini. L’operazione è scaturita dall’identificazione da parte delle forze dell’ordine, che hanno fermato il soggetto mentre si trovava in strada. Durante il tentativo di fuga, l’uomo è stato bloccato e portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Abbiategrasso (Milano), 12 maggio 2026 – Identificato dai militari ha provato a darsi alla fuga a piedi nelle vie del centro cittadino liberandosi del giubbotto: il giovane è stato inseguito e bloccato, mentre nel giubbotto sono stati poi trovati 140 grammi di hashish e una decina di grammi di cocaina. Il 19enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso in flagranza di reato. Il blitz e la fuga. L'operazione è scattata nella serata di sabato scorso, quando i militari hanno individuato il giovane nei pressi di un locale pubblico in viale Mazzini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbiategrasso, spacciatore arrestato dopo un tentativo di fuga a piedi in via Mazzini

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