Abbandono totale in viale Michelangelo
Viale Michelangelo si presenta in condizioni di totale abbandono, nonostante rappresenti un importante asse viario. La strada mostra segni di trascuratezza e degrado, senza interventi di manutenzione evidenti. La situazione è evidente a chi percorre la zona, dove le condizioni del manto stradale e gli aspetti estetici riflettono una mancanza di cura da parte delle autorità competenti. La strada rimane quindi in uno stato di evidente degrado.
Viale Michelangelo è un asse viario di assoluta importanza, ma si troca in condizioni di totale abbandono. Immondizia ovunque ed erba altissima, impossibile camminare senza dover scansare qualcosa. La villetta è impraticabile. Gli alberelli dello spartitraffico allo sbando, retti da tutori.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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