Abbandono totale in viale Michelangelo

Viale Michelangelo si presenta in condizioni di totale abbandono, nonostante rappresenti un importante asse viario. La strada mostra segni di trascuratezza e degrado, senza interventi di manutenzione evidenti. La situazione è evidente a chi percorre la zona, dove le condizioni del manto stradale e gli aspetti estetici riflettono una mancanza di cura da parte delle autorità competenti. La strada rimane quindi in uno stato di evidente degrado.

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Viale Michelangelo è un asse viario di assoluta importanza, ma si troca in condizioni di totale abbandono. Immondizia ovunque ed erba altissima, impossibile camminare senza dover scansare qualcosa. La villetta è impraticabile. Gli alberelli dello spartitraffico allo sbando, retti da tutori.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente in viale Michelangelo, autobus urta un cipresso: porta distruttaFirenze, 9 aprile 2026 – Paura sul viale Michelangelo a Firenze dove un autobus ha colpito un cipresso mentre transitava in direzione del Piazzale. Leggi anche: Prima la lite e poi l’accoltellamento nel centro per minori di viale Michelangelo Argomenti più discussi: Un residente di via Aldo Moro: Strada dimenticata, il degrado che offende Pescara [FOTO]; Il parco del quartiere tra rifiuti e topi: Abbandono totale. Nessun punto di ritrovo per i giovani; Cronaca di una morte annunciata: il corpo carbonizzato nell'area maledetta della Madonetta; All'Arena del Sole vanno avanti i lavori di ammodernamento del ciclodromo e pattinodromo, ma il campo di calcio è in totale abbandono.