Un autobus ha urtato un cipresso lungo viale Michelangelo a Firenze, causando la caduta e il danneggiamento dell’albero. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo si trovava in direzione del Piazzale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i servizi di emergenza, che hanno verificato i danni e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Firenze, 9 aprile 2026 – Paura sul viale Michelangelo a Firenze dove un autobus ha colpito un cipresso mentre transitava in direzione del Piazzale. Il bus numero 13 dopo l’impatto è stato danneggiato sulla portiera. Dopo l’urto non ci sarebbero state altre conseguenze, né per i passeggeri a bordo né per l’autista che ha prontamente fermato il mezzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, 9 aprile, all’altezza degli Assi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale per liberare la corsia in direzione del Piazzale Michelangelo dall’albero caduto. Sul posto anche la polizia locale per la gestione della viabilità. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente in viale Michelangelo, autobus urta un cipresso: porta distrutta

Firenze: cade cipresso su bus nel viale Michelangelo. Paura fra i passeggeriFIRENZE – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 9 aprile 2026, dalle ore 13:30 nel viale Michelangelo a Firenze per la caduta di un cipresso che...

Viale Michelangelo e il traffico insostenibileQuale è la colpa di noi cittadini di Palermo? Perché ancora ci ritroviamo ad espiare questa assurda pena? Questa la situazione in viale Michelangelo.

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