Prima la lite e poi l’accoltellamento nel centro per minori di viale Michelangelo

Nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, si è verificato un episodio nel centro di accoglienza per minori di viale Michelangelo, all’angolo con via Marsuppini. Dopo una lite tra alcuni giovani, uno di loro ha estratto un coltello e ha colpito un altro ragazzo. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno portato il ferito in ospedale.

Prima la lite, poi l’accoltellamento. È quanto sarebbe accaduto nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, all’interno del centro di accoglienza per minori di viale Michelangelo, all’angolo con via Marsuppini. Sul posto sarebbero intervenuti anche i carabinieri e i sanitari. La struttura ospita una decina di minori stranieri non accompagnati o ragazzi provenienti da situazioni familiari complesse. L’episodio, secondo quanto riferito, avrebbe coinvolto due ospiti della palazzina. Non si tratterebbe del primo episodio critico legato al centro. Nel 2024, nella stessa struttura si erano verificati due incendi. A seguito dei roghi, gli appartamenti destinati all’accoglienza — due unità abitative per un totale di 12 posti letto — erano stati dichiarati inagibili e sgomberati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

