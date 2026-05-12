Abbandona un cucciolo di cane individuato e denunciato dalle guardie zoofile

Le guardie zoofile di Lecce hanno individuato e denunciato un uomo di Gagliano del Capo per aver abbandonato un cucciolo di cane in una zona periferica del paese. L’animale è stato trovato abbandonato e il proprietario è stato identificato grazie alle indagini delle guardie. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti, che hanno avviato le procedure legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui