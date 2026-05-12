Abbandona un cucciolo di cane individuato e denunciato dalle guardie zoofile
Le guardie zoofile di Lecce hanno individuato e denunciato un uomo di Gagliano del Capo per aver abbandonato un cucciolo di cane in una zona periferica del paese. L’animale è stato trovato abbandonato e il proprietario è stato identificato grazie alle indagini delle guardie. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti, che hanno avviato le procedure legali.
GAGLIANO DEL CAPO – Le guardie zoofile Agriambiente di Lecce hanno identificato e denunciato un uomo di Gagliano del Capo, ritenuto responsabile dell’abbandono di un cucciolo di cane in una zona periferica del paese. Tutto è partito dal web e le indagini hanno preso il via da un post su Facebook.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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