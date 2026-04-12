Cucciolo di cane a prezzo vantaggioso ma il venditore scompare dopo il bonifico | denunciato

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Avella, in provincia di Avellino, per aver truffato un acquirente che aveva versato un bonifico per un cucciolo di cane a prezzo ridotto. Dopo aver ricevuto il pagamento, il venditore è scomparso e non ha più fornito le bestie. La denuncia è stata presentata a seguito di queste azioni.

I Carabinieri della stazione di Avella, in provincia di Avellino, hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena, ritenuto responsabile di truffa. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata da una donna del posto che, attratta da un annuncio pubblicato sui.🔗 Leggi su Forlitoday.it Cucciolo di cane di razza a prezzo vantaggioso, ma è una truffaTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena,... Truffa sul web: finto cucciolo di razza in vendita a prezzo vantaggioso, denunciato un 55enneI Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena, ritenuto responsabile di...