Musica e sport si incontrano al Teatro Ristori con la prima rappresentazione veronese in tempi moderni de L’Olimpiade di Vivaldi, opera in tre atti su libretto di Metastasio, poeta massimo del Settecento. Dal 23 febbraio al 1° marzo l’Orchestra di Fondazione Arena di Verona si cimenta con la prassi storicamente informata dell’esperto maestro Giulio Prandi e un cast di interpreti apprezzati a livello internazionale specialmente nel repertorio barocco, molti dei quali al debutto veronese: Lo Monaco, Balducci, Castellano, Senn, Mazzucato, Labin, Lorenzi. Sullo sfondo degli antichi giochi olimpici, si dipana un intreccio ricco di colpi di scena: scambi di persona, misteri, sfide, amori nascosti, figli ritrovati, tra tempeste e malìe della musica di Vivaldi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

L’opera di Vivaldi a Milano: un’altra "Olimpiade"L'opera di Vivaldi a Milano offre un’occasione per apprezzare la musica classica in un contesto culturale ricco e autentico.

Vivaldi oltre le Quattro Stagioni. Al Piccolo arriva la sua Olimpiade: "A Milano mancava da 60 anni"Vivaldi, compositore di fama mondiale, è spesso associato alle Quattro Stagioni, ma il suo repertorio è molto più ampio e ricco di opere meno conosciute.

L'OLIMPIADE DI VIVALDI AL TEATRO DEL MONACO, 13 CANTANTI DA TUTTO IL MONDO | 16/02/2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: L'Olimpiade di Vivaldi al Teatro Del Monaco: Chiuderà Milano Cortina 2026; Milano Cortina: al Teatro Ristori di Verona L'Olimpiade di Vivaldi; Verona, Teatro Ristori: L’Olimpiade di Antonio Vivaldi. Dal 23 febbraio all’1° marzo; Fondazione Arena porta in scena L'Olimpiade di Vivaldi al Teatro Ristori dal 23 febbraio al 1 marzo 2026.

Verona celebra i Giochi con Vivaldi: al Ristori va in scena L’OlimpiadeNei giorni delle cerimonie olimpiche invernali, l’atmosfera dei Giochi entra a teatro. Dal 23 febbraio al 1° marzo, la Fondazione Arena di Verona porta in ... giornaleadige.it

Milano Cortina: al Teatro Ristori di Verona L'Olimpiade di VivaldiMusica e sport si incontrano al Teatro Ristori di Verona con la prima rappresentazione in tempi moderni de L'Olimpiade di Vivaldi, opera in tre atti su libretto di Metastasio, poeta massimo del Settec ... ansa.it

Musica e sport a Teatro: al Ristori debutta “L’Olimpiade” di Antonio Vivaldi - facebook.com facebook