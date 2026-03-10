Trunkerumpampumpera al Teatro Ristori

Al Teatro Ristori prosegue la programmazione dedicata alle famiglie con lo spettacolo intitolato

Prosegue la programmazione per famiglie del Teatro Ristori con uno spettacolo che già nel titolo rivela il suo spirito: Trunkerumpampumpera. Una parola che suona come un ritmo, quasi un gioco sonoro capace di evocare immediatamente la musica e stimolare l'immaginazione. Un viaggio tra parole, immagini e musica dal vivo in programma domenica pomeriggio 15 marzo, inizio ore 17, in cui il pubblico – dai più piccoli ai più grandi – è invitato a lasciarsi guidare dalla fantasia e dall'ascolto. In scena cinque gatti - Frimiao, Rumao, Harmumamao, Cinkomao e Auallamiao - in cammino verso una destinazione speciale, una lingua inventata e un viaggio scandito da suoni, culture e collaborazione.

