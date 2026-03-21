Autostrada A4 | chiusure notturne verso Brescia tra Cavenago Capriate e Bergamo

Nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, tra le 00 e le 5, l’autostrada A4 sarà chiusa tra Cavenago e Trezzo in provincia di Bergamo per lavori di posa cavi. Sono previste ulteriori chiusure notturne in altri tratti tra Capriate e Bergamo, sempre per interventi di manutenzione. La chiusura riguarda specifici tratti dell’autostrada verso Brescia.

Chiusure in vista di tre tratti dell’autostrada A4 in provincia di Bergamo per lavori di posa cavi. Il primo intervento è previsto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, dalle 00 alle 5, tra Cavenago e Trezzo. La stazione di Cavenago sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Chi proviene da Milano e deve proseguire verso Brescia dovrà uscire a Cavenago e seguire la viabilità ordinaria, rientrando in A4 a Trezzo. Il secondo intervento interesserà la notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo, dalle 00 alle 5, tra Capriate e Bergamo, verso Brescia. Le stazioni di Capriate e Dalmine saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, così come l’area di servizio “Brembo sud”, chiusa dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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