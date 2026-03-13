Autostrada A4 | chiusure notturne per le stazioni di Dalmine Seriate e Bergamo

Sull’autostrada A4 Milano-Brescia, le stazioni di Dalmine, Seriate e Bergamo saranno chiuse durante le ore notturne per permettere lavori di pavimentazione. I provvedimenti sono stati decisi per garantire la sicurezza durante le operazioni. La chiusura sarà valida in specifici orari, e si consiglia agli automobilisti di pianificare in anticipo i percorsi alternativi.

Sull’autostrada A4 Milano-Brescia saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura per consentire lavori di pavimentazione. Dalle 21 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 marzo sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle stazioni di Capriate per chi viaggia verso Milano e Bergamo in direzione Brescia. Dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 marzo sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare al casello di Bergamo in direzione Milano e Grumello verso Brescia. Dalle 21 di venerdì 20 alle 5 di sabato 21 marzo sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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