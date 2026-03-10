A16 Napoli-Canosa chiusure notturne del tratto Candela-Grottaminarda verso Napoli

Sulla A16 Napoli-Canosa, il tratto tra Candela e Grottaminarda, in direzione Napoli, sarà chiuso durante alcune notti per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. Le chiusure sono previste mercoledì 11 marzo dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo e sabato 14 marzo dalle 00:00 alle 6:00. La strada resterà aperta negli altri orari.

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, nei seguenti giorni e orari: -dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo; -dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 14 marzo. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Calaggio nord", situata all'interno del suddetto tratto.