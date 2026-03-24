Sushi, yakitori, tacos, papaya, kebab, tandoori, riso cantonese, curry, mochi, empanadas, baguette, paella, brioche, baklava, suvlaki, feshuado, ashak, bigos, kosonak, tortillas, byrek, sernik, zupa ziemniaczana, pollo yassa, cuscus, uva del deserto, pokè, maracujá, pitaya, pulled pork, chili, karjalanpiirakka, bacalhau, sardinhas assadas. quanta varietà! Solo leggendo questi nomi sembra di fare il giro del mondo. Provare, qualche volta, anche uno solo di questi piatti è come fare un viaggio lontano dalle nostre abitudini, immergendoci in mondi lontani e affascinanti. Il cibo è uno strumento per conoscere nuove persone e culture. Esso permette di incontrare varie usanze e tradizioni del mondo, con caratteristiche differenti le une dalle altre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cibo è una chiave di lettura. Fa comprendere le altre culture

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