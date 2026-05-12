Il 12 ottobre 2025, all’alba, in una zona molto frequentata di Milano, uno studente è stato vittima di un’aggressione con un coltello. Dopo l’attacco, ha raccontato di sentire ancora il dolore fisico, ma ha dichiarato di non provare odio nei confronti degli aggressori. In una lettera, ha scritto di aver perdonato i responsabili, riferendo di non sentire più le gambe e di essere sopravvissuto a un episodio che ha segnato profondamente la sua vita.

“A volte ancora la sento, la coltellata. Io non dovrei essere qui. Perché non mi sento le gambe?”. Era l’alba del 12 ottobre 2025, in pieno centro a Milano, zona Corso Como, fuori da uno dei locali più frequentati dalla gioventù milanese. Davide Simone Cavallo, 22enne studente della Bocconi, fu aggredito, rapinato e accoltellato per una banconota da 50 euro da un gruppo di cinque ragazzi giovanissimi, di cui tre minorenni. Quella notte, Davide, ragazzo sano, sportivo e pieno di vita, rischiò di morire dissanguato. Ora, dopo mesi di ospedale e una lunga riabilitazione, ha perso l’uso delle gambe e affronta ogni giorno una battaglia per recuperare almeno parte della sua indipendenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “‘A volte ancora la sento, la coltellata’, ma ‘non odio’: la lettera di Davide, lo studente accoltellato perdona i suoi aggressori

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