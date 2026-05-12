A Verona la prima nazionale per le scuole del premio Oscar Mr nobody against Putin

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona si è tenuta la prima proiezione nazionale del documentario “Mr. Nobody Against Putin”, riservata alle scuole secondarie di secondo grado. L’evento si è svolto presso il Nuovo Cinema Coraggioso, un progetto di ZaLab che promuove il cinema nelle scuole. Il film, vincitore di un premio Oscar come miglior documentario, è stato presentato per la prima volta in Italia in questa occasione.

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Nuovo Cinema Coraggioso, il progetto di ZaLab che porta il cinema nelle scuola, presenta a Verona, per la prima volta a livello nazionale, la proiezione speciale dedicata alle classi delle scuole secondarie di II grado di “Mr Nobody Against Putin”, premiato agli Oscar come miglior documentario.🔗 Leggi su Veronasera.it

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