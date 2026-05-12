A Verona la prima nazionale per le scuole del premio Oscar Mr nobody against Putin

A Verona si è tenuta la prima proiezione nazionale del documentario “Mr. Nobody Against Putin”, riservata alle scuole secondarie di secondo grado. L’evento si è svolto presso il Nuovo Cinema Coraggioso, un progetto di ZaLab che promuove il cinema nelle scuole. Il film, vincitore di un premio Oscar come miglior documentario, è stato presentato per la prima volta in Italia in questa occasione.

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