A Verona la prima nazionale per le scuole del premio Oscar Mr nobody against Putin
A Verona si è tenuta la prima proiezione nazionale del documentario “Mr. Nobody Against Putin”, riservata alle scuole secondarie di secondo grado. L’evento si è svolto presso il Nuovo Cinema Coraggioso, un progetto di ZaLab che promuove il cinema nelle scuole. Il film, vincitore di un premio Oscar come miglior documentario, è stato presentato per la prima volta in Italia in questa occasione.
Nuovo Cinema Coraggioso, il progetto di ZaLab che porta il cinema nelle scuola, presenta a Verona, per la prima volta a livello nazionale, la proiezione speciale dedicata alle classi delle scuole secondarie di II grado di “Mr Nobody Against Putin”, premiato agli Oscar come miglior documentario.🔗 Leggi su Veronasera.it
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