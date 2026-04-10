Mr Nobody against Putin | il Premio Oscar arriva a Roma

Stasera a Roma si tiene l’anteprima del documentario “Mr. Nobody against Putin”, vincitore del Premio Oscar nel 2026. L’evento si svolge giovedì 16 aprile alle ore 20 in una sala della città. Il film affronta temi legati a questioni politiche e di diritti umani, presentando immagini e interviste legate a un contesto internazionale. La proiezione è aperta al pubblico e parte di un ciclo di eventi dedicati al cinema documentaristico.

Cosa: Anteprima romana del documentario “Mr. Nobody against Putin”, vincitore del Premio Oscar 2026. Dove e Quando: Giovedì 16 aprile, ore 20.45, presso il Cinema Sacher di Roma. Perché: Una testimonianza clandestina e potente sulla militarizzazione delle scuole in Russia e sul coraggio della resistenza civile. Il cinema d’impegno civile torna protagonista nella Capitale con un appuntamento di rilievo internazionale. Giovedì 16 aprile, lo storico Cinema Sacher ospiterà la prima tappa del tour italiano di Mr. Nobody against Putin – Il film contro tutte le guerre. L’opera, fresca del trionfo agli Academy Awards 2026 come Miglior Documentario, rappresenta un documento unico e sconvolgente sulla realtà russa contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Mr. Nobody against Putin: il Premio Oscar arriva a Roma La Russia ha designato come agente straniero il co-regista di ‘Mr Nobody Against Putin’Il ministero della Giustizia di Mosca ha designato come agente straniero il russo Pavel Talankin, co-regista assieme all’americano David Borenstein... “Mr Nobody Against Putin” e la morte russa per asfissiaLa battaglia in Russia contro Vladimir Putin è una questione di anonimato, la combatte un manipolo di signori e signore nessuno, che spesso fra loro... MR. NOBODY AGAINST PUTIN (2026) | Trailer sub ita del documentario premio Oscar Temi più discussi: ‘Mr. Nobody against Putin’, arriva al cinema il doc premio Oscar; MR. NOBODY AGAINST PUTIN: al cinema dal 16 aprile; Arriva al cinema Mr. Nobody Against Putin, il documentario premiato agli Oscar 2026; Intervista esclusiva all'autore di Mr Nobody Against Putin. L’Oscar Mr. Nobody Against Putin nelle sale italianeGiovedì 16 parile nelle sale italiane arriva Mr. Nobody Against Putin di David Borenstein con Pavel Talankin, documentario premio Oscar 2026. Molto interessanti anche gli altri documentari che non s ... balcanicaucaso.org Mr. Nobody against Putin – Il film contro tutte le guerre: il doc premio Oscar arriva al cinemaSarà in sala dal 16 aprile Mr. Nobody against Putin - Il film contro tutte le guerre, il doc diretto da David Borenstein e Pavel Talankin ... cinefilos.it Guardate le prime immagini dell'attesissimo film d'animazione originale che il regista Premio Oscar Brad Bird insegue da decenni. https://cinema.everyeye.it/notizie/ray-gunn-netflix-svela-first-look-mitologico-film-brad-bird-realta-870750.htmlutm_medium= - facebook.com facebook All'Egyptian Theatre di Los Angeles la prima statunitense del film "Ag4in". Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar, Steven Zaillian, e la sindaca di Los Angeles Karen Bass che ha conferito al Presidente @ADeLaurentiis la cittadinanza onoraria, rico x.com