Il sindaco ha conferito la cittadinanza onoraria a padre Nino Fasullo durante una cerimonia a Palazzo Palagonia, riconoscendo il suo impegno di lunga data nella lotta contro la criminalità organizzata e nella promozione della legalità. La decisione ha coinvolto la consegna ufficiale del riconoscimento in presenza di rappresentanti istituzionali e della comunità locale.

Il sindaco Roberto Lagalla ha conferito la cittadinanza onoraria a padre Nino Fasullo durante una cerimonia tenutasi presso Palazzo Palagonia, riconoscendo un impegno decennale contro la criminalità organizzata e per la promozione della legalità. La presenza del presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo ha sottolineato l’importanza di tale riconoscimento nel tessuto sociale palermitano. Questa onorificenza non è un semplice atto formale, ma rappresenta la formalizzazione di un ruolo chiave svolto dal religioso nella lotta alle mafie e nel sostegno alle vittime della violenza criminale. Il parroco si è distinto come punto di riferimento culturale ed ecclesiale, operando in stretta sintonia con figure storiche come padre Pino Puglisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padre Fasullo: cittadinanza onoraria per la lotta alla mafia

