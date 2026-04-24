Pietrastornina dice no alla cittadinanza onoraria a Marino Bartoletti

Nel corso della seduta di Consiglio comunale del 22 aprile, il Sindaco e il gruppo consiliare di Pietrastornina hanno espresso il loro rifiuto alla proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Marino Bartoletti. La discussione si è concentrata sulla decisione di non approvare la richiesta presentata, senza ulteriori interventi o delibere successive. La questione ha suscitato reazioni tra i presenti, ma non sono state prese ulteriori decisioni in merito.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella seduta di Consiglio comunale del 22 aprile, il Sindaco e il gruppo di maggioranza hanno motivato il loro voto contrario alla proposta della minoranza di concedere la cittadinanza onoraria, sostenendo che il giornalista non ha origini pietrastorninesi e che è solo venuto a presentare qualche libro nel nostro paese. Pertanto, hanno argomentato che continuando di questo passo, se altri famosi giornalisti venissero a presentare qualche altro libro a Pietrastornina si dovrebbe concedere la cittadinanza onoraria pure a loro, esempio personaggi come Cazzullo e così via. E questo, per il gruppo di maggioranza, non sarebbe opportuno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pietrastornina dice no alla cittadinanza onoraria a Marino Bartoletti Notizie correlate Pietrastornina, la maggioranza si oppone alla concessione della cittadinanza onoraria al giornalista BartolettiNella seduta di Consiglio comunale del 22 aprile, il Sindaco e il gruppo di maggioranza hanno motivato il loro voto contrario alla proposta della... Padre Fasullo: cittadinanza onoraria per la lotta alla mafiaIl sindaco Roberto Lagalla ha conferito la cittadinanza onoraria a padre Nino Fasullo durante una cerimonia tenutasi presso Palazzo Palagonia,...