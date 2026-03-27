Libero consorzio entro il 13 aprile le domande per la fiera Tutto Food di Milano

Il Libero consorzio ha annunciato che entro il 13 aprile sarà possibile presentare le domande di partecipazione alla fiera “Tutto Food” di Milano, in programma dall’11 al 14 maggio a Rho. La partecipazione prevede uno stand dedicato alle produzioni agroalimentari e vitivinicole del territorio.

Dieci spazi riservati alle aziende agroalimentari e vitivinicole della provincia per la rassegna internazionale in programma a maggio ll Libero consorzio parteciperà alla fiera “Tutto Food International Food Exhibition”, in programma dall’11 al 14 maggio a Rho-Milano, con uno stand dedicato alle produzioni agroalimentari e vitivinicole del territorio. Saranno dieci le aziende selezionate per esporre e promuovere i propri prodotti all’interno dell’area riservata. Le domande vanno inviate entro il 13 aprile 2026 all’indirizzo [email protected]. Se le richieste supereranno i posti disponibili, la scelta avverrà con sorteggio. L’esito sarà comunicato via pec alle imprese ammesse. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Libero consorzio, entro il 13 aprile le domande per la fiera “Tutto Food” di Milano Articoli correlati Whistleblowing, ANAC cerca enti del Terzo settore per supporto gratuito ai segnalanti: domande entro il 13 aprileC’è tempo fino al 13 aprile 2026 per presentare la manifestazione di interesse finalizzata all’iscrizione nell’elenco degli enti del Terzo settore... Case popolari, le domande entro l’8 aprileIl comune di Monteprandone ha pubblicato il bando di presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di...