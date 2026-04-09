Il Comune di Feletto celebra il bicentenario dell’organo Serassi con un concerto che si svolgerà sabato 11 aprile 2026 alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria Assunta. L’evento ricorda i 200 anni dalla realizzazione di uno strumento musicale costruito dai maestri organari Serassi. La serata prevede un'esibizione dedicata alla storia e alle caratteristiche di questo organo.

Il Comune di Feletto festeggia i duecento anni dell’organo Serassi con un concerto speciale che si terrà sabato 11 aprile 2026, alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. L’evento vedrà come protagonista l’organista Paolo Tarizzo, che guiderà il pubblico attraverso un percorso musicale studiato per esaltare le caratteristiche tecniche e artistiche di questo strumento, considerato tra i più preziosi della zona. La serata è stata organizzata grazie all’iniziativa dell’Associazione Organistica del Canavese, che ha collaborato attivamente con Antichi Organi del Canavese e la parrocchia locale di Feletto. Un viaggio sonoro tra i grandi maestri europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bicentenario dell’organo Serassi: a Feletto un viaggio tra i maestri

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Si parla di: Feletto celebra 200 anni di musica con il suo celebre organo Serassi.

Feletto celebra 200 anni di musica: l’organo Serassi torna protagonistaDue secoli di storia, arte e musica racchiusi in uno strumento che ancora oggi continua a emozionare. Feletto si prepara a celebrare un anniversario simbolico: i 200 anni dell’organo Serassi, ... giornalelavoce.it

A Orio Litta il maestro Viccardi celebra l’organo SerassiIl Lunedì dell’Angelo si darà voce al prezioso strumento del 1831 e sarà un omaggio a tre grandi compositori. Ingresso libero. ilcittadino.it