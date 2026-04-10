Azzano Mella, nel Bresconese, è al centro di un episodio inquietante: due agnelli sono stati trovati morti con ferite evidenti, ma al momento non ci sono imputati o sospetti ufficiali. La scoperta ha sollevato interrogativi tra i residenti, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause e individuare eventuali responsabili. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sulle circostanze del fatto.

AZZANO MELLA (Brescia) Un enigma scuote la Bassa Bresciana. Due agnelli uccisi, ma nessun responsabile certo. Ci si chiede se i colpevoli siano lupi, cani inselvatichiti o altro. A documentare l’accaduto sono stati gli agenti della polizia provinciale di Brescia. Il sopralluogo ha restituito elementi inquietanti. Sui corpi degli animali ci sono ferite profonde e i segni sono compatibili con morsi di zanne sviluppate. Un dettaglio, però, complica il quadro. I predatori non si sono nutriti delle carcasse. Un comportamento insolito che lascia aperti diversi interrogativi. È possibile che gli animali che hanno attaccato i due cuccioli siano stati disturbati dall’arrivo di qualcuno o da rumori improvvisi nella notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Azzano Mella. Agnelli uccisi. Giallo sulle ferite

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Stasera alle ore 20:30, presso la Biblioteca di Azzano Mella, spettacolo-presentazione “Come i diavoli in letargo - Storia di una vita compiuta", tratto dal libro autobiografico: "La mia Vita" di Amedeo Belleri con testi di Roberta Verzeletti. - facebook.com facebook