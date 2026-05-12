Sabato sera, al teatro antico di Siracusa, si è tenuta una rappresentazione dell’Antigone diretta da Carsen, intrecciando sul palco temi legati all’umano e alle sue sfide. La scena ha trasportato il pubblico in un viaggio attraverso luoghi e tempi diversi, dalla Tebe dell’antichità ai conflitti odierni in varie parti del mondo, creando un collegamento tra passato e presente senza spostarsi dal luogo teatrale.

Dove eravamo, sabato sera, al teatro antico di Siracusa? A Gaza, a Beirut, a Kiev. A Tebe. E in che tempo eravamo? Un giorno qualsiasi del 1941 in Europa, ieri in Ucraina, in Nigeria, in Libia. Nel 1978 in Argentina, nel 1970 in Grecia. O anche domani, chissà dove. Eravamo dentro una foto in bianco e nero di Roma Città Aperta, con italiani che sparano assieme ai tedeschi sugli italiani, e soldati che portano corpi, e piazze che si riempiono di morti, di assenze. All’inizio della sua «Antigone» Robert Carsen fa il solito miracolo: ci porta dentro tutti i mondi che conosciamo, dentro l’oggi più dolente, e assieme astrae e universalizza e riconduce a ciò che non è storico ma perenne, come il «tremendo umano».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - A Siracusa l’Antigone di Carsen e la difesa dell’umano

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Si riaccende il mito: la 61ª Stagione al Teatro Greco guarda al futuro

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Nel @TgrRai Sicilia delle 14: Le rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa. Applausi per l'Antigone di Sofocle ambientato in un clima di guerra. Pubblico affascinato dalla regia di Robert Carsen Seguiteci anche sul web --> tinyurl.com/3c6uhm49 x.com

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