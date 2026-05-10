Trionfo dell’Antigone A Robert Carsen l’Eschilo d’Oro 2026
Durante la 61esima stagione di rappresentazioni classiche della Fondazione Inda, è andata in scena Antigone di Sofocle, suscitando un lungo applauso. Il premio Eschilo d’Oro 2026 è stato assegnato al regista Robert Carsen per questa produzione, considerata un successo tra il pubblico e la critica. La rappresentazione ha coinvolto gli spettatori con la sua interpretazione della tragedia antica.
Un lungo applauso per Antigone di Sofocle, seconda tragedia della 61esima stagione di rappresentazioni classiche della Fondazione Inda. Il pubblico di un teatro greco sold out ha tributato l’applauso più forte al regista, il canadese Robert Carsen, che ha completato la trilogia (dopo Edipo Re ed Edipo a Colono). Un riconoscimento che è arrivato anche dall’Istituto nazionale del dramma antico che, al termine dello spettacolo, gli ha consegnato l’ Eschilo d’Oro 2026, il riconoscimento assegnato a personalità che si sono distinte nel teatro classico e negli studi sulla classicità greca e latina. «Per la straordinaria capacità di coniugare un rigoroso rispetto del testo classico con una visione scenica audace, originale e di respiro universale - si legge nella motivazione -.🔗 Leggi su Feedpress.me
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