Trionfo dell’Antigone A Robert Carsen l’Eschilo d’Oro 2026

Durante la 61esima stagione di rappresentazioni classiche della Fondazione Inda, è andata in scena Antigone di Sofocle, suscitando un lungo applauso. Il premio Eschilo d’Oro 2026 è stato assegnato al regista Robert Carsen per questa produzione, considerata un successo tra il pubblico e la critica. La rappresentazione ha coinvolto gli spettatori con la sua interpretazione della tragedia antica.

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