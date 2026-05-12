A Sinner il derby con Pellegrino Super Darderi Musetti ko

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026 dopo aver battuto in un derby il suo avversario Pellegrino. Durante la partita, il tennista italiano ha mostrato un gioco solido e costante, riuscendo a superare il suo rivale. Nel frattempo, Darderi ha ottenuto una vittoria importante, mentre Musetti è stato eliminato dalla competizione.

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Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Andrea Pellegrino nel derby azzurro sul Campo Centrale: 6-2 6-3, in un'ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che raggiunge il 22esimo quarto di finale nei 1000 - il sesto consecutivo - e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei. Successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall'Atp 500 di Doha 2026.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Sinner il derby con Pellegrino. Super Darderi, Musetti ko ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Internazionali: ottavi con Musetti, Darderi e il derby Sinner-PellegrinoAGI – È il giorno dei tre moschettieri azzurri agli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Internazionali d’Italia 2026: Sinner-Pellegrino, il derby accende il Foro Italico. Musetti apre, Darderi cerca l’impresaTanta, tantissima Italia agli Internazionali che continuano ad andare avanti a Roma e che vedono oggi una specie di martedì da leoni con gli ottavi... Argomenti più discussi: Super martedì a Roma: tutti gli ottavi maschili, in campo anche Musetti e Darderi; Darderi: Amo l’Italia, punto alla top 10 e la colpa di Sinner è…; Super diritto e demi volée vellutata: è Sinner show a Roma!; Internazionali: Grant vince il derby azzurro, eliminata Pigato. Internazionali, a Sinner il derby con Pellegrino. Super Darderi, Musetti koJannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Andrea Pellegrino nel derby ... iltempo.it