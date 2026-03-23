La sezione elettorale numero 9 di Coriano non è come le altre: è delimitata da un cancello e, una volta oltrepassato, raccoglie voti da tutta Italia. È qui, all’interno della comunità di San Patrignano, che si svolge una giornata di referendum dal sapore particolare, intrecciata ai percorsi di rinascita di circa 800 ragazzi, di cui 400 hanno scelto di recarsi alle urne. Anche all’interno della comunità riminese infatti è possibile votare. Il seggio è stato allestito in uno spazio familiare, quello dove solitamente si tengono i colloqui tra famiglie e nuovi ingressi. Fin dalle prime ore del mattino i ragazzi arrivano a gruppi, organizzati per settori per evitare assembramenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una sezione elettorale a San Patrignano

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