A Rondine, il 15 maggio, si terrà un confronto pubblico tra i candidati sindaco di Arezzo, organizzato nella Cittadella della Pace. L’evento è stato ideato con il coinvolgimento diretto dei giovani, che avranno l’opportunità di porre domande ai candidati. La serata rappresenta un momento di ascolto e dibattito, in cui i partecipanti potranno confrontarsi su temi legati alla città. La partecipazione è aperta al pubblico.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Il prossimo 15 maggio, a Rondine Cittadella della Pace, i candidati sindaco di Arezzo parteciperanno a un confronto pubblico costruito a partire dalle domande dei giovani. Non un dibattito tradizionale, ma un incontro pensato per riportare la politica dentro una relazione diretta con la comunità, in cui a guidare il confronto saranno gli studenti e le studentesse della World House, del Quarto Anno Rondine e di alcune scuole del territorio aretino. Il confronto prenderà il via alle 11 e seguirà un format essenziale e rigoroso, che non comprime il contenuto ma lo rende più leggibile, obbligando a una sintesi chiara e a una presa di posizione riconoscibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Rondine il confronto tra candidati sindaco, guidato dalle domande dei giovani

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Beh, beh, beh caro Duca di Crowborough…non c'è da meravigliarsi che Thomas volesse essere il suo rondine estiva. reddit

Prima Pagina Secolo d'Italia di martedì 12 maggio 2026 x.com

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