A Roma non potevano esserci ottavi migliori del derby tra Sinner e Pellegrino

A Roma si è disputato un ottavo di finale tra Sinner e Pellegrino, due tennisti italiani. La partita ha visto entrambi i giocatori impegnati in un match intenso e combattuto. La sfida si è conclusa con la vittoria di uno dei due, in un incontro che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis. La competizione si è svolta sul campo della capitale italiana, davanti a un pubblico presente per assistere all’evento.

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All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. È sicuramente la partita più attesa di oggi agli Internazionali tennis Roma: Jannik Sinner incontra Andrea Pellegrino in un derby che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere. Il numero 1 al mondo contro la leggenda dei Challengers, numero 125 del ranking ATP, che sta giocando il suo primo Masters 1000. Proprio qui, in casa. Proprio contro l'eroe indiscusso del Foro italico. Dopo aver battuto, nell'ordine: Luca Nardi, Arthur Fils, e Frances Tiafoe. Sì, proprio lui.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - A Roma non potevano esserci ottavi migliori del derby tra Sinner e Pellegrino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Non potevano esserci ottavi migliori a Roma del derby tra Sinner e PellegrinoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Leggi anche: Sinner, ottavi da favola a Roma: Popyrin ko e derby con Pellegrino Argomenti più discussi: Case non sue in subaffitto sul web a Roma, maxi-condanna al re delle truffe: la caparra, la fuga e le 30 vittime raggirate; Boxe Contro l’Assedio, il progetto delle Palestre Popolari a Roma il 23 maggio; Meglio la tribute band degli Oasis della musica finta che va su Spotify; Marrone, verde, blu. Tre vestiti di Andrea Camilleri. Non potevano mancare all’appello Amarcord e Sexy Magica x.com I gladiatori dell'antica Roma erano davvero disprezzati da tutte le classi sociali? O non solo dall'élite senatoriale? reddit Atalanta frenata dal pensiero della Coppa Italia? A Roma si poteva spingere di piùUn pareggio che non serve contro una Roma che non impressiona: per la massima competizione europea sarà per un’altra volta L’Atalanta non va oltre il pareggio a Roma e dice probabilmente addio alle ... bergamonews.it