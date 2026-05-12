A Pisa la prima edizione del dibattito in lingua spagnola tra Toscana e Lazio

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa, nella mattina di venerdì 9 maggio, si è tenuta la prima edizione di un dibattito in lingua spagnola tra rappresentanti provenienti dalla Toscana e dal Lazio. L'evento si è svolto all’interno dell’Aula Magna di un istituto scolastico, coinvolgendo studenti e docenti delle due regioni. La discussione ha visto la partecipazione attiva dei presenti, con interventi in lingua spagnola su vari temi di interesse comune.

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Pisa, 11 maggio 2026 - Si è svolta nella mattinata di venerdì 9 maggio, all’interno dell’Aula Magna dell’I.I.S. “Galilei-Pacinotti” di Pisa, la prima edizione del torneo di dibattito in lingua spagnola. La sfida ha visto confrontarsi la squadra pisana, nata dalla sinergia tra il Liceo “Pesenti” di Cascina e l’I.I.S. “Galilei-Pacinotti” di Pisa, e la rappresentanza del Liceo Spagnolo “Cervantes” di Roma. L’incontro finale è stato presieduto da una giuria tecnica di alto profilo, composta dalle professoresse Llerena, Ferrer e Llinares. Il progetto è stato organizzato e coordinato da Sánchez Salmerón, consulente tecnica del Ministero...🔗 Leggi su Lanazione.it

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