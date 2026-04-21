La maestosa bellezza di Siviglia e la lingua spagnola

Quest’anno, le classi terze dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Bibbiano hanno partecipato a un viaggio di istruzione a Siviglia nel mese di aprile. Durante la visita, hanno avuto l’opportunità di scoprire alcuni aspetti del patrimonio culturale della città e di immergersi nell’atmosfera spagnola, tra monumenti storici e tradizioni locali. Questa esperienza ha rappresentato un momento di confronto diretto con la lingua e la cultura del Paese.

Noi classi terze dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Bibbiano quest’anno, nel mese di aprile, abbiamo avuto la preziosa opportunità di vivere un viaggio di istruzione a Siviglia. Abbiamo passato tre giorni nella città andalusa, di cui abbiamo visitato le principali attrazioni culturali, come la maestosa Catedral. Non solo abbiamo avuto modo di vedere coi nostri occhi cose finora solo studiate sui libri, ma anche di metterci in gioco con le persone che lì vivono – sperimentando la lingua spagnola, che studiamo ormai da tre anni – non senza qualche strafalcione. Abbiamo condiviso giorni ricchi e belli, pieni di foto, divertimento e risate, tra di noi e con i nostri insegnanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La maestosa bellezza di Siviglia e la lingua spagnola Notizie correlate Leggi anche: Esce in lingua spagnola la nuova raccolta poetica dell’aretina Lucrezia Lombardo Guardia costiera, sequestrate 21 tonnellate di totano argentino: "Irregolarità nell’etichettatura in lingua spagnola"L'operazione è stata effettuata nell'ambito dell’attività di vigilanza e controllo sull’intera filiera dei prodotti della pesca da parte della...