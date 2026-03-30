“Niente re, difendiamo la democrazia statunitense da Trump e dai suoi complici repubblicani. No alle guerre illegali, fermiamo le guerre di Usa e Israele contro l’Iran e il Libano. Basta con Ice, basta con i rapimenti illegali, le detenzioni e le brutalità. Sosteniamo la pace e la giustizia nel mondo”. Con questi messaggi si è svolta anche a Firenze, sabato, il terzo appuntamento del movimento 'No Kings' ('No ai re'), in contemporanea alla grande manifestazione di Roma e ad altre decine di città del mondo. La mobilitazione fiorentina, con un centinaio di partecipanti, si è svolta sotto Palazzo Vecchio, sostenuta da Women's March Florence, Statunitensi contro la guerra, Good truoble Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - "No alle guerre, no a Trump, no all'Ice": la protesta 'No Kings' anche sotto Palazzo Vecchio / FOTO

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