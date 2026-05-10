Giappone 50mila in piazza | scoppia la protesta contro il riarmo
In diverse città del Giappone, circa cinquantamila persone sono scese in piazza per manifestare contro la modifica dell’articolo 9 della Costituzione, che riguarda il riarmo del paese. La riforma, approvata dal parlamento, ha suscitato forti reazioni tra i cittadini, molti dei quali temono un peggioramento della sicurezza regionale. La questione divide profondamente l’opinione pubblica, con alcuni sostenitori che vedono nella modifica un passo verso una maggiore difesa nazionale.
?? Punti chiave Perché la modifica dell'articolo 9 divide così profondamente i cittadini? Come influirà l'abolizione dei vincoli sulle armi sulla sicurezza regionale? Chi guiderà il movimento per difendere la clausola pacifista giapponese? Quali sono le reali possibilità di approvazione della riforma in Parlamento??? In Breve Sondaggi Kyodo News mostrano il 73% favorevole a riforme con ampio consenso politico. Asahi Shimbun rileva resistenza con solo il 47% di sostegno alle riforme. Yom .🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
"Cuciamo insieme la pace": Udi in piazza Nettuno contro il riarmo europeo | VIDEOIn contemporanea con 160 città italiane, l'iniziativa delle associazioni femminili bolognesi.
"War on War": studenti in piazza Garibaldi a Lecco contro il riarmo e la leva militareNel pomeriggio di giovedì 5 marzo piazza Garibaldi a Lecco si è trasformata per alcune ore in un palcoscenico di protesta giovanile.