Il portiere della Juventus sarà presente al Salone del Libro 2026 nella giornata del 15 maggio. La sua partecipazione è stata annunciata e si inserisce in un calendario di incontri e appuntamenti previsti per quell’evento. Non sono stati forniti dettagli sui temi che affronterà durante la giornata. La manifestazione si svolgerà nella città di riferimento e vedrà coinvolti numerosi altri ospiti e autori.

di Francesco Spagnolo Perin al Salone del Libro 2026. Il portiere della Juve sarà presente all’evento nella giornata del 15 maggio. Ecco i dettagli della sua partecipazione. Il binomio tra letteratura e sport si fa sempre più stretto, e l’edizione di quest’anno a Torino si preannuncia come una delle più dinamiche di sempre. Dal 14 al 18 maggio, i padiglioni del Lingotto diventeranno il palcoscenico per icone del calibro di Roberto Baggio e Alberto Tomba. Tuttavia, uno degli appuntamenti più attesi per chi vuole scavare dietro le quinte della prestazione agonistica è senza dubbio la presenza di Perin al Salone del Libro 2026. Il sipario si alza giovedì 14 maggio con il “Divin Codino”.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin al Salone del Libro 2026, quando ci sarà il portiere della Juve e il tema affrontato. I dettagli

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