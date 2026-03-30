Eravamo quattro amici al VAR

Quattro amici si ritrovano a discutere di episodi arbitrali, mentre il VAR entra nel vivo della discussione. La partita si fa tesa e il confronto si accende, tra commenti e opinioni contrastanti. Uno di loro riflette sulle proprie capacità di giornalista, ammettendo di non sentirsi ancora all’altezza di essere considerato tale, malgrado l’esperienza. La conversazione si svolge in un clima di confronto diretto e senza filtri.

La lunga onda, per quanto tu possa cercare di scappare, arriva sempre e ti travolge. Ho amaramente scoperto che non sarò mai un vero giornalista. Per quanto possa scrivere con enfasi, professionalità e competenza, sono troppo umorale quando si tratta di Inter, è la mia forza e il mio limite più grande. Non scrivo da quindici giorni, perché mai come in questo marzo velenoso, la rabbia e la frustrazione hanno raggiunto e superato il livello di guardia, e scrivere dopo Atalanta e Fiorentina, voleva dire andare oltre il lecito, e il possibile. Troppi veleni, troppi fantasmi, troppi dubbi complottisti, troppe ingiustizie, troppo odio manifesto, accerchiati come non mai dal rumore dei nemici, che è diventato un frastuono insopportabile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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