Eravamo quattro amici al Var lo striscione provocatorio della Curva A

Da ilmattino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno al ventesimo minuto della partita tra Napoli e Bologna, i tifosi della Curva A hanno esposto uno striscione con la scritta «Eravamo quattro amici al Var». L'atto si è verificato durante il match e ha attirato l'attenzione dei presenti. Non sono stati segnalati altri episodi legati a questa provocazione, né sono state comunicati interventi delle forze dell'ordine. La scena si è svolta nel contesto della tifoseria organizzata dello stadio.

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«Eravamo quattro amici al Var», questo lo striscione provocatorio esposto dai tifosi della Curva A intorno al 20esimo minuto della sfida tra Napoli e Bologna. Dallo striscione esibito.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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