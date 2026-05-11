Intorno al ventesimo minuto della partita tra Napoli e Bologna, i tifosi della Curva A hanno esposto uno striscione con la scritta «Eravamo quattro amici al Var». L'atto si è verificato durante il match e ha attirato l'attenzione dei presenti. Non sono stati segnalati altri episodi legati a questa provocazione, né sono state comunicati interventi delle forze dell'ordine. La scena si è svolta nel contesto della tifoseria organizzata dello stadio.

«Eravamo quattro amici al Var», questo lo striscione provocatorio esposto dai tifosi della Curva A intorno al 20esimo minuto della sfida tra Napoli e Bologna. Dallo striscione esibito.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Eravamo quattro amici al Var», lo striscione provocatorio della Curva A

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