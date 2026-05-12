A Napoli hanno costruito un labirinto di trecentocinquanta container dentro un deposito portuale per tenerci un torneo di calcio

A Napoli è stato allestito un labirinto formato da circa 350 container all’interno di un deposito portuale, destinato a ospitare un torneo di calcio. La manifestazione rappresenta la quattordicesima edizione della Coppa Pizzeria, creata dall’artista Daniele Sigalot. L’area copre circa settemila metri quadrati e prevede la partecipazione di sei arbitri vestiti da pugili e il consumo di mille litri di birra.

È la quattordicesima edizione della Coppa Pizzeria, ideata dall'artista Daniele Sigalot: area da settemila metri quadrati, sei arbitri vestiti da pugili, mille litri di birra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Napoli, Italia reddit

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