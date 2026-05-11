Coppa Pizzeria 2026 a Napoli il calcio più folle del mondo dentro un labirinto di container

Ieri a Napoli si è svolta la 14esima edizione della Coppa Pizzeria, un torneo di calcio insolito e senza regole, giocato tra un labirinto di container ai piedi del Vesuvio. La manifestazione, riproposta dopo il successo dell’anno precedente, si è confermata come uno degli eventi più singolari nel panorama sportivo locale. La competizione ha attirato numerosi partecipanti e spettatori, trasformando il porto in un campo di gioco particolare e molto speciale.

Napoli, 11 maggio 2026 – Squadra che vince non si cambia. E dopo il successo dello scorso anno al porto di Napoli, ieri si è giocata, ai piedi del Vesuvio, la 14esima edizione della Coppa Pizzeria: il calcio senza regole, o quasi, più assurdo che si sia mai visto. Creata a Berlino 15 anni fa da Daniele Sigalot, che “voleva solo giocare una partita di pallone tra amici, ma il concetto è un po’ degenerato”, la Coppa Pizzeria è tornata al porto di Napoli, dove è stato costruito il settimo labirinto più grande al mondo, apparso e scomparso nel giro di appena 36 ore. Sigalot, artista concettuale capace di affrontare temi profondi attraverso una prospettiva spesso ludica e immediata, ha vissuto a Napoli tra il 2018 e il 2022, dopo un decennio trascorso a Berlino.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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