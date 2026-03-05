Narcotraffico tra container a Catania commissariata la società portuale Est

La società portuale di Catania è stata commissariata a causa di un'inchiesta sul narcotraffico che coinvolge container provenienti dal porto. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo aver accertato che l’azienda si sarebbe inserita nel sistema criminale, anche grazie a comportamenti di negligenza. L’indagine riguarda traffici illeciti che si sarebbero svolti all’interno del porto, con particolare attenzione alle attività di movimentazione delle merci.

Non sarebbe rimasta «estranea al contesto criminale» ma si è «inserita anche attraverso l’inerzia e la tolleranza dei propri assetti gestionali in un meccanismo agevolativo stabile» che ha favorito la capacità operativa di persone appartenenti o contigue a sodalizi mafiosi e ne ha favorito l’attività di traffico internazionale di stupefacenti. E' quanto scrive il Tribunale del capoluogo etneo nel decreto con cui ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la "Europa servizi terminalistici (Est) srl" società con sede legale a Palermo operante nella gestione, deposito, spedizione e movimentazione di container e merci nei porti di Catania, Palermo, Augusta (Siracusa), Trapani e Termini Imerese (Palermo). 🔗 Leggi su Feedpress.me

