Dal 13 aprile a Montesilvano si estende ad altre due zone la raccolta porta a porta dei rifiuti

A partire dal 13 aprile, a Montesilvano, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sarà ampliato alle zone 4 e 5. Questa modifica riguarda le aree che prima non erano coperte dal sistema di raccolta domiciliare. La decisione interessa due zone specifiche della città e mira a migliorare la gestione dei rifiuti domestici in queste aree. La comunicazione è stata resa nota dall’amministrazione locale.

A?Montesilvano, dal 13 aprile, il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, sarà esteso alle zone 4 e 5.Va avanti senza sosta il cronoprogramma per l’implementazione del sistema di raccolta rifiuti in città. L’amministrazione comunale, in stretta sinergia con Formula Ambiente e.🔗 Leggi su Ilpescara.it A Montesilvano la raccolta porta a porta dei rifiuti supera il 55%A Montesilvano, a soli trenta giorni dall’estensione del nuovo servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti, i dati ufficiali di febbraio 2026... Raccolta rifiuti, bye bye porta a porta: cassonetti intelligenti in arrivo in altre zone della città"Il nuovo modello di raccolta con cassonetti intelligenti - dichiara Giulia Gambini, assessore all'Ambiente del Comune di Pisa - già avviato in altre...