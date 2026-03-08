A Montesilvano, a trenta giorni dall’attivazione del nuovo sistema di raccolta porta a porta, i dati di febbraio 2026 indicano una percentuale di rifiuti differenziati superiore al 55%. La percentuale registrata a febbraio supera di gran lunga il 42,97% dello stesso mese dell’anno precedente. I numeri ufficiali mostrano un incremento rispetto ai mesi precedenti.

A Montesilvano, a soli trenta giorni dall’estensione del nuovo servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti, i dati ufficiali di febbraio 2026 certificano una percentuale di raccolta differenziata che ha raggiunto il 55,13%, distaccando nettamente il 42,97% registrato nello stesso mese del 2025.?Il confronto tra i due periodi evidenzia una trasformazione radicale delle abitudini dei cittadini. Nel mese di febbraio 2026, la quantità di rifiuti differenziati è salita a 1.190.098 kg (+37,70% rispetto all'anno precedente), mentre il rifiuto indifferenziato è sceso sotto la soglia psicologica del milione di chili, attestandosi a 968.700 kg (una riduzione netta di 178. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

La raccolta dei rifiuti: "Torni il porta a porta"Una raccolta firme per chiedere la raccolta ’porta a porta’ dei rifiuti nel centro storico per agevolare gli anziani.

Raccolta dei rifiuti 'porta a porta' in centro, riprendono gli incontri pubblici: al via la consegna dei materialiRiprendono venerdì 9 gennaio gli incontri con i cittadini promossi da Ambiente spa, con la partecipazione del Comune, per illustrare il sistema di...

Aggiornamenti e notizie su A Montesilvano la raccolta porta a....

Temi più discussi: Montesilvano, continua il nuovo servizio Porta a Porta: dal 2 marzo tocca alla Zona 3; Montesilvano supera il 55% di differenziata con il porta a porta; Montesilvano estende il Porta a Porta: dal 2 marzo attiva la Zona 3; Torna il concorso fotografico che premia le lavoratrici di Montesilvano.

A Montesilvano la raccolta porta a porta dei rifiuti supera il 55%La raccolta differenziata dei rifiuti supera la quota del 55%, il sindaco De Martinis: Svolta epocale per la città ... ilpescara.it

Montesilvano supera il 55% di differenziata con il porta a portaMontesilvano raggiunge il 55,13% di raccolta differenziata grazie al nuovo porta a porta. Crescono tutte le frazioni e cala l’indifferenziato ... abruzzonews.eu

MONTESILVANO, FAST AND FURIOUS NEL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE: BLITZ DEI CARABINIERI. DENUNCE E SEQUESTFRI DI SUPER CAR Rischiano da sei mesi a tre anni di reclusione e multe che vanno da 5mila a 20mila euro par - facebook.com facebook